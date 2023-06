David Delferière, président de l’ACFF, fait le point : “Les obligations financières sont devenues difficiles à gérer pour les clubs”

Président, quel bilan général tirez-vous de cette saison ?

”Nous avons été au terme des championnats, c’est un premier point positif. Pour les clubs, cela n’a pas toujours été simple financièrement à cause de la crise énergétique et de l’augmentation des coûts. Les obligations financières sont devenues difficiles à gérer. Ils doivent aussi respecter un cadre financier maintenant pour rémunérer les joueurs, ce qui alourdit les charges administratives, surtout pour les clubs de la P2 à la P4 qui ne sont pas habitués à cela.”

Y a-t-il des satisfactions ?

”Sans aucun doute. L’intégration des U23 a été réussie et reconduite. Je suis à la fédération depuis environ 24 ans et, au cours des quinze dernières années, ce projet a échoué trois ou quatre fois. Ici, l’ACFF, la VV et la Pro League sont parvenues à un accord. Par ailleurs, la création du Pôle d’Excellence ACFF pour les jeunes de 16 ans a rencontré un certain succès puisque beaucoup de ces joueurs qui ont travaillé comme des professionnels ont eu un contact ou ont parfois décroché un contrat dans un club. Mais avant d’arriver à cela, il a fallu dénicher le talent et s’en occuper au quotidien.”

Comme chaque année, il reste des points à travailler…

”Bien sûr. Nous parlons souvent des clubs de D2 et D3 ACFF, c’est en tout cas ce qu’on nous reproche. Nous devons nous montrer encore plus proches des plus petits clubs, en mettant l’accent sur la provinciale. Notre aide peut être précieuse dans la gestion quotidienne pour ces clubs. Ceux de D2 et de D3 sont rodés et ont plus de facilités.”

Il y a aussi des clubs de nationale dont on a beaucoup parlé, et pas toujours positivement… On pense à Durbuy, par exemple.

”Malheureusement, ce sont des clubs sans équipes de jeunes, qui ont du mal à pérenniser un projet. Durbuy est une exception, une espèce peu représentative de la race, dira-t-on. Et je ne dis pas que ce n’est pas bon car Ousmane Sow essaie. Mais construire un lac au milieu du désert, ce n’est pas facile du tout. Les exemples doivent être les clubs bien ancrés, qui ont un vrai côté local et des jeunes.”

Il y a eu deux fusions en nationale pour former le Stade Verviétois (Dison et Verviers) et l’Union Hutoise (Huy et Solières). Ce n’est pas inquiétant ?

”Cela fait 20 ans qu’il y a des fusions. Le fait qu’il y en ait deux la même année ne m’inquiète pas. S’il y en avait vingt, je réagirais peut-être différemment. Certaines se font dans le cadre d’un projet positif, comme Tubize-Braine, par exemple. D’autres se font pour des raisons purement financières ou humaines à cause du manque de bénévoles. Un vrai bénévole paie pour travailler, pas le contraire. Or, on entend parfois dire le contraire. La crise du bénévolat existe et l’encadrement devient compliqué. Souvent, un projet de fusion repose sur une équipe première mais ce qui m’inquiète, c’est l’avenir des jeunes qui jouaient parfois dans le club de leur village ou leur ville. Il ne faudrait pas que les parents doivent faire plusieurs kilomètres pour conduire leur enfant à l’entraînement sinon, ils risquent de l’inscrire dans un autre sport, plus proche.”

À côté de cela, il y a des clubs comme Mons ou Rochefort qui montent en puissance.

”C’est très positif pour le football amateur, tant que les pieds restent bien au sol, la tête sur les épaules et la poche arrière bien fermée. Il faut que tout soit fait dans la raison et que le projet ne repose pas sur un seul homme qui injecte beaucoup d’argent. Des clubs comme Mons, Tournai et Rochefort ont envie de grimper. La RAAL, les Francs Borains et le RFC Liège y sont parvenus. Il y a de belles choses à venir.”

Parlons de la D2 ACFF. Cette division est parfois qualifiée de mouroir, avec des clubs qui donnent tout mais ne peuvent pas monter. Qu’en pensez-vous ?

”Je n’aime pas du tout le terme mouroir. Avant, on disait la même chose de l’ancienne D2 avant qu’elle ne se professionnalise, puis de la Nationale 1 qui s’est aussi structurée, etc. Il faut jouer selon ses moyens. Le problème reste financier un peu partout. Certaines formations de D2 ou de N1 comptent à peine 100 entrées payantes par match. S’il faut payer les joueurs pour jouer la tête, on entre dans une véritable salle d’exécution. Mais s’il s’agissait vraiment d’un mouroir, beaucoup auraient abandonné. En D3, plusieurs clubs jouent le tour final à fond pour monter, même si ce n’était pas leur objectif premier. L’appétit vient en mangeant mais il ne faut pas qu’il soit trop gros !”

Il reste à évoquer votre cas. Certains vous annonçaient sur le départ en décembre puis en juin mais vous serez toujours là la saison prochaine !

”Pour être président, il faut avant tout être candidat. Nous avons engagé un consultant extérieur chargé de jeter les bases d’une réforme (NdlR : elle concerne principalement une séparation claire des pouvoirs législatif, exécutif et répressif). On m’a demandé, avec les dix autres administrateurs sortants, de l’accompagner jusqu’à ses conclusions. Ces dernières devraient tomber avant la fin de l’année civile. On m’a également demandé de rester deux ans de plus pour mettre en place les conclusions. Mais nous verrons en temps voulu ce qu’il en est. Dans le futur, il faudra un président et un CA plus jeunes, orientés vers les défis de l’avenir. Ma personne est peu importante mais tant que je peux encore rendre service et que ma santé le permet, je serai là.”