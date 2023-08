Victoire courte mais logique des Dogues en Coupe de Belgique

C’est avec une défense tout à fait inédite au centre de laquelle figurait le fraîchement débarqué de Marseille Aaron Nassur « Kamardin » que les Dogues entamaient la partie. Durant la première période, bien malin était ainsi celui qui aurait pu donner une indication sur la hiérarchie exacte des deux formations. Plus on avançait dans le temps, plus l’Olympic trouvait toutefois ses marques et plus la défense adverses devait multiplier les sauvetages in extremis et urgents. Tout cela était très plaisant à suivre d’autant que si les débats étaient très engagés, tout cela se passait dans un excellent esprit.