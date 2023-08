David Delferière avant la reprise en D2 et D3 ACFF : “Nous espérons que les clubs retrouveront de la stabilité”

Président, comment s’est déroulée cette entre-saison ?

”Pour ma part, plutôt calmement… J’ai organisé mon stage de football. Pour ce qui est du travail à l’ACFF, j’ai eu pas mal de contacts avec les consultants et le conseil d’administration au sujet de la réforme. Nous avons eu plusieurs réunions.”

Justement, où en est-on dans ce travail des experts ?

”Nous arrivons au bout de la première partie. Les conclusions vont être soumises au conseil d’administration le 5 septembre et à l’assemblée générale le 30. Le travail a bien avancé, il restera simplement à modifier quelques détails. Nous aurons donc terminé bien avant novembre. Si l’assemblée générale accepte les conclusions, nous commencerons alors à modifier les statuts et règlements pour le 1er janvier 2024.”

"En D1B et en Nationale 1, il y a un bel étang pour les investisseurs étrangers."

Vous disiez rester président de l’ACFF au moins jusqu’aux conclusions. Qu’en est-il ?

”Sauf accident ou grande révolution, je serai toujours là jusqu’en fin d’année, au moins. J’accompagnerai ce processus jusqu’au bout.”

Comment voyez-vous cette saison qui arrive ?

”Elle sera semblable aux autres. Après les crises du Covid et de l’énergie, nous espérons que les clubs retrouveront de la stabilité et qu’ils pourront repartir de l’avant, en rattrapant leur retard. Cette saison sera surtout marquée par la course au titre en Nationale 1 puisque le format de la compétition changera en 2024. Il s’agira de bien se positionner, en fonction des ambitions. Ce sera aussi la deuxième avec l’intégration des U23, qui sera prolongée. La saison prochaine, quatre nouvelles équipes francophones feront leur apparition.”

Certains clubs jouent sur trois tableaux en début de saison : championnat, Coupe de Province et Coupe de Belgique. Ce n’est pas trop compliqué à gérer ?

”On connaît cela depuis presque toujours. Certains disent que c’est beaucoup, mais la plupart gèrent cela parfaitement et prennent les coupes comme des rencontres de préparation. Il y en a même qui organisent des amicaux en plus. Le plus grand problème dans cette gestion est le changement dans les mentalités. Certains joueurs ou arbitres partent en vacances maintenant ou en reviennent sans la moindre préparation.”

En parlant de l’arbitrage… voilà encore un point compliqué du football amateur.

”Il est clair qu’il va falloir travailler sur le recrutement. L’ACFF investit beaucoup dans ce domaine et chacun doit faire un effort. L’accent est mis dans les clubs, mais il y a parfois un problème d’éducation chez les supporters au bord du terrain, les joueurs ou les entraîneurs.”

Des investisseurs étrangers arrivent dans le football amateur, principalement en Nationale 1. Cela vous surprend-il ?

”Il existe encore des clubs qui appartiennent à des Belges en Nationale 1 et en D1B. Je pense à la RAAL, aux Francs Borains, au RFC Liège, etc. Mais il est certain qu’en D1B et en Nationale 1, il y a un bel étang avec beaucoup de poissons pour les investisseurs étrangers. Le plus important est de savoir s’ils viennent pour investir et tirer du profit ou pour préparer l’avenir. En ce qui concerne les divisions inférieures, je ne pense pas que des investisseurs arriveront de sitôt car il n’y a pas suffisamment de visibilité pour eux.”

Que peut-on vous souhaiter pour cette saison ?

”De la santé, du bonheur en famille. Au niveau football, que je le veuille ou non, je suis plus proche de la fin. Mais reste à savoir si c’est la fin d’une étape ou la fin du tour…”