L’Olympic monte dans les tours pour rejoindre le 6e tour de la Coupe de Belgique (VIDEO)

Un vrai match de Coupe

Le premier coup de semonce de la seconde période venait des pieds de Dos Santos qui sur coup franc, plaçait le ballon sur le cadre du but du portier Carolo. Les Anversois mettaient l’Olympic sous pression, mais la défense du matricule 246 veillait au grain. Une bourde de Moriconi permettait pourtant à Ngoy de réduire le score (1-2). De Wilde était ensuite à la réception d’un centre, plaçant le cuir au fond du but d’une imparable volée. Tout était à refaire dans ce match. Il restait douze minutes à jouer lorsque Lucas Walbrecq fixait la défense anversoise et enroulait pied gauche.

Un geste pur qui crucifiait Vlogaert (2-3). La partie devenait dense dans une palpitante seconde mi-temps. Il restait cinq minutes à jouer et la défense carolorégienne en avait plein les pieds. Walbrecq manquait le break mais son tir était trop croisé. Qualification au forceps de l’Olympic qui accueillera Deinze au prochain tour.

Le stratège des Dogues poussait un soupir de soulagement après la rencontre, remportée au caractère et au mental. Après avoir mené au score, les Carolos se sont laissés surprendre : “Le discours au vestiaire était surtout de garder le zéro et éviter de se faire peur avec un 1-2 qui psychologiquement risquait d’inverser la vapeur. C’est pourtant arrivé sur leurs points forts qui sont les phases arrêtées et lors de l’égalisation le doute pouvait s’installer dans nos têtes. Je retiens que dans le dur on a quand même réussi à repasser devant à 2-3. Boom reste une équipe avec des qualités intrinsèques et ce résultat n’est pas plus mal, nous obligeant à garder les pieds sur terre avant la réception de Lokeren. Rien n’est acquis en football c’est encore la leçon à retenir.”

Les nouveaux s’intègrent bien, de bon augure pour la suite ?

”Oui, cela ne veut pas dire que les autres n’ont pas fait leur travail. Il fallait garder de la fraîcheur et justifie les changements. C’est une bonne victoire permettant de garder les pieds sur terre. Walbrecq en est la preuve lui qui a manqué de réalisme la semaine passée contre La Louvière positive un maximum. Nous avançons positivement et c’est l’essentiel.”

Le technique

BOOM : Vlogaert (45e De Herdt), De Looze, Kerstenne, Dos Santos (90e Mubilanzila), Telen (45e Merckx), Nelson, Geeraerts (63e Servranckx), Houttequiet, Mathei, De Wilde, Zeroual (63e Ngoy).

OLYMPIQUE : Moriconi, Ndedi, Ghesquière, Hassaini (25e Kanda), Gaye (62e Dahmane), Kouri (90e Vanderbecq), Pompé, Nassur, Walbrecq, Dia (62e Kamara), Mechmache (45e Cottet).

Arbitre : M. Wahhabi.

Avertissements : Dos Santos, Kerstenne, Kamara.

Buts : Gaye (0-1, 35e), Ghesquière (0-2, 37e), Ngoy (1-2, 66e), De Wilde (2-2, 71e), Walbrecq (2-3, 78e).