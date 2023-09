Le Standard Femina en tête du championnat après 4 journées : “Profitons de ce moment mais ça ne veut encore rien dire”

Cette perspective a donné un supplément d’âme aux joueuses, certes dominées par intermittence par les Bruxelloises mais toujours très courageuses et, surtout, efficaces. La folie est venue des pieds de Welma Fon, intenable sur son flanc et auteure de deux passes décisives pour Barrett et Gelders. “Je joue mon meilleur football. Je gagne en maturité, je me précipite moins dans mon dernier geste. Il y a encore certaines choses à régler mais j’observe cette évolution”, confirmait-elle.

La rencontre aurait pris une autre tournure si l’arbitre avait vu que Barrett avait poussé le ballon des… deux mains pour ouvrir le score. Cette action a permis aux Liégeoises de jouer encore davantage en transition, ce qu’elles affectionnent tout particulièrement. “La règle change tellement que je ne la connais plus, souriait l’entraîneur. Il ne peut rien arriver à une équipe qui n’abandonne pas. Nous pouvons nous améliorer en possession de balle mais n’oubliez pas que le premier but, qu’il doive être annulé ou pas, arrive au terme d’une très belle action travaillée à l’entraînement.”

Le penalty oublié sur Fon en début de seconde période est finalement anecdotique. Avec dix points sur douze, le Standard signe un début de championnat parfait. De quoi aiguiser l’appétit d’une équipe qui se distingue par son esprit de groupe. “Il faut profiter de cette première place, même si Louvain compte le même nombre de points que nous”, terminait Stéphane Guidi.

Le choc à OHL, le 7 octobre, met déjà en appétit…

Le match

Standard : Damman, O’Riordan, Humartus, Coutereels, Van Eynde, Blave, Cordier (71e Lewerissa), Fon (90e+3 François), Barrett (85e De Win), Gelders (85e Jorge Magalhaes), Merkelbach (71e Amorij).

Anderlecht : Waldbiling (82e Duijzer), Deloose, Vanwynsberghe, De Neve, Vidal (72e Thornton), De Caigny, Buabadi, Vatafu, Matavkova (72e Ouzraoui), Jacobs (61e Delabre), Wijnants.

Arbitre : M. Jamar.

Avertissements : Blave, Wijnants.

Les buts : 31e Barrett (1-0), 83e Gelders (2-0), 85e Ouzraoui (2-1).