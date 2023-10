Le Pays Vert, vainqueur au Crossing, ou tout l’art de repasser les bons plats

Un succès 1-0 à la maison face à Manage suivi d’une autre victoire 0-1 à Schaerbeek, en huit jours de temps, le Pays Vert a fait le plein de points en marquant le strict minimum de buts pour y parvenir. Il y a dans cet Ath-là un art de repasser les plats qui laisse augurer de très belles choses si la tendance venait à se confirmer pendant les semaines à venir. Deux buts pour six points et une place de dauphin d’Onhaye qui se confirme. De quoi ravir la direction du club qui a vu à Schaerbeek un match différent de celui de la semaine précédente, même si le résultat est identique : “Par rapport à Manage, ici, on mérite clairement les trois points, notait le président Philippe Dubois. Il y a eu, dans le chef de notre équipe, une solide organisation mais aussi la faculté à se créer des occasions. Pas 36 non plus mais nettement plus que la semaine dernière où on avait marqué le but victorieux sur notre unique tir cadré. Pourtant, pendant les quinze premières minutes du match, on s’est demandé si on allait tenir le coup derrière car Schaerbeek a pris plaisir à nous mettre sous pression, sans toutefois que Guillaume Biévez n’ait des arrêts miraculeux à faire. Il a quand même passé une après-midi bien plus paisible qu’il y a sept jours même s’il nous sort une parade formidable à la 90e minute pour éviter le but de l’égalisation.”