La Louvière bien trop forte pour l’Olympic Charleroi

Les Loups débutaient on ne peut mieux ce choc régional en plantant dès les premières minutes de jeu deux buts de fort jolies factures. On pensait les visiteurs assommés mais il n’en était rien et par deux fois, aux 11e et 12e Dahmlane avait l’opportunité de réduire la marque mais ses essais passaient au-dessus et à côté du but. Le tempo s’emballait et les Dogues, qui avaient opté pour une organisation ambitieuse prenaient même le second quart d’heure à leur compte. La RAAL se reprenait, retrouvait sa vivacité offensive et venait multiplier les occasions dans le camp carolo sans toutefois pouvoir concrétiser leur importante domination territoriale.