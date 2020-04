Les coureurs débordent d'idées pour se donner de la motivation en cette période de confinement.

Et quoi de mieux aussi pour se motiver encore un peu plus que de saupoudrer leur run d'une bonne dose de solidarité envers tout ceux qui oeuvrent en première lignel, qu'il s'agisse du personnel soignant et de bien d'autres professions, et d'une douce folie.

Maxime Preud’Homme a couru 25 km déguisé en infirmière. Et malgré la distance, ce professeur en éducation physique ne s'est guère éloigné de son domicile de Wisembach (Fauvillers). Et pour cause, il a effectué...250 fois le tour de sa maison, soit, faites le compte, une boucle de 100 m à peine, pour réaliser un défi qu'il a baptisé le "bonheurovirus". Il ne s'est d'ailleurs pas trop mal débrouillé, puisque il a réalisé celui-ci en 2 h 2 ’27’’.

Et tant qu'à faire, il a prolongé son effort par une visite à l’hôpital de Bastogne, où il a déposé 250 oeufs en chocolat pour donner du courage à son personnel.

