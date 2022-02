435 clubs de football ont demandé le label 1 étoile à l'ACFF Sport régional Matthias Sintzen C'est 22 de plus que la saison dernière. © DR

Le label, gage de qualité de la formation des jeunes joueurs, a du succès depuis plusieurs années maintenant. Cette saison 435 ont demandé le label 1 étoile dans les délais impartis: 31 dans le Brabant wallon, 40 à Bruxelles, 111 dans le Hainaut, 109 à Liège, 80 au Luxembourg et 64 à Namur. C'est à Liège (+7) et dans le Hainaut (+5) qu'il y a eu la plus forte augmentation des demandes par rapport à la saison dernière. "La commission sportive va désormais analyser leur requête", précise l'Association des Clubs Francophones de Football.



Tous ces clubs peuvent obtenir une ou deux étoiles de plus. Pour cela, ils devront compléter leur demande entre le 1er et le 31 mai 2022. Les critères pour ces Labels seront disponibles en mars.