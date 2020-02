Même les choses en apparence interminables ont une fin!

Et quelle fin pour le Hollandais Teun Geurts-Schoenmakers, qui aura parcouru une centaine de kilomètres par jour! Après 500 km de course à travers les Ardennes sur le Legends Trail, 504 km même pour être précis et un peu plus de 108 heures de course dans des conditions souvent apocalyptiques, celui-ci est rentré le premier à Petite Mormont (Houffalize), qu'il avait quitté samedi à 8 heures.