La Dernière Heure Les Sports + vous propose ce jeudi 10 septembre un supplément de 8 pages, gratuit avec votre journal, dédié au foot amateur.

Après une longue trêve forcée en raison du Covid-19 et une rentrée marquée par de nombreuses incertitudes extra-sportives, le foot amateur reprend cette fois bel et bien ses droits dès le week-end des 12 et 13 septembre avec la reprise de l’ensemble des championnats au sein des séries provinciales.

Une semaine plus tard, ce sera au tour des clubs de D2 et D3 ACFF de retrouver la compétition avant, à la fin du mois, de voir nos représentants de Nationale 1 (Liège, Visé, Francs Borains, La Louvière et l’Olympic) entamer leur championnat.

Tous les noyaux et les transferts

La DH lance donc dès ce jeudi la saison 2020-2021 du foot amateur en vous proposant un cahier reprenant les noyaux et les transferts de tous les clubs francophones de la N1 à la D3 ACFF. Sans oublier tous les transferts au sein de l'élite provinciale.

Un supplément à ne pas rater ce jeudi !