ACFF : Feu vert pour la reprise des championnats ! Sport régional Rédaction régionale Le Conseil d'Administration s'est réuni ce mardi soir. © DR

Le CA de l'ACFF s'est rassemblé ce mardi soir afin de décider si les championnats provinciaux devant commencer ce week-end étaient maintenus. "On joue", commente simplement le président David Delferière. "C'est la volonté de 400 clubs." Tout reprendra donc normalement malgré l'AGE prévue samedi prochain à Tubize et la décision du tribunal de Namur qui est attendue pour le 22 septembre.



Et qu'en est-il des championnats de D2 et D3 ACFF? "C'est pareil, on jouera." Leur reprise est fixée au week-end suivant.