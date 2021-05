maximum 25 joueurs pour l'ensemble des deux équipes. Les arbitres et le staff ne comptent pas;

le public est totalement interdit pour les 19 ans et plus. Jusqu'à cet âge, un parent par joueur est autorisé;

les buvettes doivent obligatoirement rester fermées, sauf si elles possèdent une terrasse. Cette dernière peut ouvrir selon le même protocole que l'HoReCa



les rencontres doivent être déclarées au Comité provincial de la province concernée.

Ce week-end, on fêtera le retour en terrasse pour déguster une bonne bière ou un cocktail. Un moment qui fera du bien au plus grand nombre d'entre nous. Mais ce n'est pas tout. Le monde du sport et plus particulièrement du football peut aussi sourire. Certains clubs avaient prévu de reprendre les entraînements dès ce week-end ou la semaine prochaine. Ils pourront même faire mieux! En effet, dès ce samedi 8 mai, les amicaux sont à nouveau autorisés en Fédération Wallonie-Bruxelles.Une nouvelle qui laisse présager un retour à une vie sportive "normale", même si les matchs officiels restent interdits jusqu'à nouvel ordre. Ce qui va permettre aux dirigeants, aux joueurs et aux entraîneurs de préparer la saison prochaine plus sereinement, après de longs mois d'arrêt.Il y a cependant plusieurs règles à respecter pour disputer des amicaux: