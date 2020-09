Une procédure en référé entre 11 clubs francophones et l’ACFF avait lieu ce mardi. Onze clubs qui s'estiment lésés veulent que l'ACFF procède à un vote à l'issue de l'AGE prévue le 12 septembre à Tubize, afin de sceller le sort des clubs descendants. Une procédure initiée par l'UR Namur qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines.



Pour connaitre l'ordonnance du juge, les clubs et la Fédération devront encore patienter. La réponse est attendue pour le 22 septembre.



Les championnats provinciaux doivent reprendre ce week-end et ceux de D2 et D3 ACFF le suivant. Qu'en sera-t-il? L'ACFF rendra sa réponse au terme d'une réunion prévue ce mardi soir.