En réunissant un total de 152 clubs à sa cause, l’Union Namur a indiqué contraindre l’ACFF à convoquer une assemblée générale extraordinaire. Objectif : provoquer un vote sur la composition des séries des championnats 2020-2021.



Namur, relégué en D3 ACFF après l’arrêt anticipé des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, s’estime en effet lésé par cette décision, au même titre que les clubs qui l’ont rejoint. A ce titre, Namur propose des séries à 18 plutôt qu’à 16, sans descendants par rapport à la dernière saison en date.

Dans un long communiqué, l’ACFF a confirmé ce vendredi qu’une assemblée générale extraordinaire aurait bien lieu le 12 septembre. Et ce "peu importe les conditions légales pour forcer la convocation d’une assemblée générale extraordinaire pour lesquelles toute réserve est formulée". La fédération, appelant au bon sens de ses affiliés, a également longuement détaillé pourquoi la comparaison avec le cas de Waasland-Beveren, qui a finalement conservé sa place en D1A, n’avait pas lieu d’être.

"Des raisons à la fois juridiques et sportives"

L’ACFF, qui a publié sur son site les calendriers de D2 et D3 ACFF ce vendredi, a surtout tenir à indiquer que, si il y aurait débat et explication de sa position, il n’y aurait pas de vote au sujet de l’organisation des prochaines compétitions du football amateur. "Ceci s’explique pour deux raisons, une juridique et une sportive."

"D’un point de vue juridique, il n’entre pas dans les attributions de l’Assemblée Générale de l’ACFF de modifier l’organisation des compétitions et les classements, ce qui semble pourtant demandé. Ni les statuts de l’ACFF, ni le règlement de l’URBSFA, ni la Loi ne le prévoient", indique la fédération.

"D’un point de vue sportif, il faut constater que les séries sont toutes constituées depuis la fin juin 2020 et que tout est à présent prêt et mis en œuvre pour que les compétitions de football amateur reprennent dès le weekend des 12 et 13 septembre. Si l’organisation des compétitions devaient être entièrement remise en cause lors de l’assemblée générale extraordinaire à venir, les compétitions ne pourraient pas débuter comme prévu. Elles ne pourraient probablement pas débuter avant, à tout le moins, la fin du mois d’octobre, le temps que tout soit mis en œuvre pour effectuer les modifications nécessaires. Et ceci, sans tenir compte d’éventuels recours introduits par de nouveaux membres mécontents. Dans ce cas-là, il faudrait plutôt miser sur un début des compétitions en décembre, si tout va bien. Autant dire que ça serait le chaos. Si par contre, les compétitions reprennent comme prévu le weekend des 12 et 13 septembre, ne serait-ce pas la plus belle preuve de victoire du football contre le coronavirus ? N’est-ce pas ce que nous attendons tous depuis le début de la crise du coronavirus et l’arrêt forcé des compétitions ? Pour le Conseil d’Administration de l’ACFF, les compétitions doivent impérativement reprendre le weekend des 12 et 13 septembre. Il est temps que le football reprenne ses droits sur le terrain. Le football doit vaincre la crise du coronavirus, et cela ne sera possible que si nous restons tous soudés dans l’adversité, malgré les difficultés et les peines."