Le vent souffle à nouveau sur une bonne partie de notre pays.

Depuis plusieurs semaines, le vent s'invite dans notre Royaume le week-end. Ce samedi à partir de 12h, l'IRM a à nouveau placé une partie de notre pays en alerte orange . Cela concerne les provinces de Liège, de Namur et du Luxembourg. Les autres provinces sont en alerte jaune. On annonce des rafales de vent entre 80 et 100 km/h de moyenne.Ainsi, l'AWBB s'est vue dans l'obligation de remettre les rencontres de ce samedi à partir de 17h dans les zones oranges. Les matchs des équipes de R1, R2 et des jeunes sont donc reportés à une date ultérieure., précise-t-on du côté de l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball.