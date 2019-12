Les chiffres sont claires, l’arbitrage francophone n’est pas dans une situation flamboyante, loin de là. Alors qu’ils étaient 1982 en 2016, ils ne sont plus que 1653 arbitres à officier à l’ACFF en 2019. Des chiffres qui ont plusieurs explications possibles: stigmatisation de l’arbitre en cas de mauvais résultat, manque de reconnaissance et de respect, augmentation des violences physiques et verbales, indemnités jugées trop faibles ou encore raisons professionnelles et familiales.Face à ce constat, les dirigeants de l’ACFF ont décidé de prendre les choses en mains pour tenter d’inverser la tendance et ramener les jeunes vers le monde de l’arbitrage au travers d’une politique plus dynamique, moderne, proche des clubs et de leurs membres. C'est pourquoi elle a nommé Alexandre Boucaut au titre de Manager du Recrutement des Arbitres., précisent les responsables de l’ACFF.Pour y parvenir, Alexandre Boucaut s’appuiera sur ses 23 années d’expérience dans le monde de l’arbitrage pour tenter de redynamiser les choses, notamment grâce à la mise en place d’un plan d’actions précis: inciter les joueurs des clubs à arbitrer des matchs dans les catégories de jeunes via la création du Referee Ambassador, création d’une Referee Academy et d’un sport-études pour les arbitres, mise à disposition d’un e-learning, création d’une cellule de communication plus en phase avec la réalité actuelle des jeunes, visites dans les écoles secondaires et supérieures, proximité avec les clubs., ajoutent les responsables de l’ACFF.Téléphone : 081/20.68.41E-mail : recrutement.arbitres.acff@gmail.comSite web : https://www.acff.be/arbitres/deviens-arbitre