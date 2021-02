© E.T.

E.T..

E.T..

E.T..

Son parcours parle pour lui : Arnaud Biatour est parti d'Aywaille, passé par Visé et joué en division 1 à l'époque de Mons. Depuis, touché par plusieurs blessures, le buteur n'a plus pu se montrer énormément à son avantage. Désireux de se relancer à Stockay, il a été coupé dans son élan par la crise sanitaire. Tout profit pour les Hesbignon de Stéphane Jaspart. Sa venue peut en effet constituer un sacré plus pour Warnant.