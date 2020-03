L'ACFF a communiqué le nom des clubs qui changeront de division la saison prochaine



L'ACFF a confirmé les clubs qui monteront ou descendront en D2 et D3 amateurs, suite à l'arrêt des championnats amateurs annoncés ce vendredi en début d'après midi.

La décision d’arrêter les championnats maintenant et en l’état actuel était la décision la plus sage au vu de tout ce qui se passe dans le monde et qui va bien au-delà du football", indique Daniel Boccar, pour l'ACFF. "Vu l’urgence de la situation, nous avons opté pour le principe du coefficient pour établir les classements finaux, ce qui me semble être la décision la plus logique. Nous nous doutons que certains clubs ne seront pas d’accord avec cette idée, que certains réclameront en affirmant que ce n’est pas fondé de l’appliquer, mais il s’agit ici d’une mesure prise pour tous les clubs de football du pays et que l’UEFA applique déjà pour certaines compétitions."

Attention, ce récapitulatif doit donc être confirmé pour la D1 amateurs, qui ne dépend pas de l'ACFF, et pourrait de façon générale encore évoluer en fonction des paramètres suivants : licences, fusions, suspensions d'activités sportives, démissions…



D1 amateurs

Montant : Deinze

Descendants : Winkel, AFC Tubize, La Louvière-Centre





D2 Amateurs ACFF

Montant : Francs Borains

Descendants: UR Namur FLV, Onhaye, Solières*

Rétrogradé en P1 : FC Tilleur





D3 Amateurs ACFF

Montants : Ganshoren, Warnant, RSD Jette

Descendants : Kosova, Léopold, Wavre Sports, RFC Spy, Meix-devant-Virton, RUW Ciney, RFC Huy

* Situation dans le cas où Durbuy se réinscrit en D2 amateurs en 2020-2021