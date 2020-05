C'est une première dans notre Royaume.

Il y a quelques jours, les séries de TDM2 étaient dévoilées et promettaient de très beaux derbys mais aussi, pour certains, des matchs entre Flamands et Wallons toujours très attendus.



On peut à présent tout effacer et recommencer. En effet, néerlandophones et francophones ne se mélangeront plus. C'est une petite bombe qui a été lancée ce mardi soir puisqu'il s'agit d'une grande première en Belgique: les 2 principales zones linguistiques du pays auront chacune leur série.



Cette division n'aura donc plus rien de national, hormis son nom, la saison prochaine en tout cas. Si les fédérations du nord et du sud du pays parviennent à s'entendre...