Les clubs francophones se sont réunis virtuellement jeudi soir et espèrent un revirement côté néerlandophone.

Tout n’est pas encore perdu pour les partisans (c’est-à-dire 100% des clubs francophones) d’un championnat national de TDM2. Mardi soir, ils apprenaient que le championnat 2020-21 serait scindé en deux séries unilingues. Les Francophones se trouveraient entre eux dans une sorte de top régional peu intéressante sportivement.

Comment en est-on arrivé là ?

Il semble que l’aile néerlandophone a réagi durement à certains événements. Ainsi, Neufchâteau avait soumis une requête concernant le premier projet de série qui l’isolait des autres clubs wallons. Le club luxembourgeois a bien expliqué que c’était plus l’aspect sportif de derbies que le nombre de kilomètres qui le motivait. Neufchâteau a publiquement déclaré que la dernière mouture du championnat proposée était une aberration et serait un pas en arrière pour le basketball wallon et la balle orange belge.

Il semble ensuite que la VBL ait modérément goûté à la licence octroyée tardivement à Ninane.

Front commun francophone

Réunis virtuellement ce jeudi, les clubs francophones ont décidé de faire front commun et ont chargé le président Jean-Pierre Delchef de négocier avec son vis-à-vis de Basketball Vlaanderen, Marc Verlinden. On en saura peut-être plus à l’issue du week-end. Les clubs de Basket Willebroek, Kangoeroes Malines, Tongres et Hasselt se seraient prononcés en faveur d’un championnat national à l’ancienne. Vilvorde et sa position centrale ne seraient pas contre non plus. "Nos clubs veulent garder le niveau national de la compétition", indique Delchef. Les Liégeois (6 clubs) comme les Brabançons francophones (4) sont prêts à être répartis dans les deux séries.

Certains sont prêts à aller plus loin. "Je refuse de jouer dans une série exclusivement francophone", observe Richard Scalais. "On forme nos jeunes à l’idée d’un jour évoluer en Seniors dans une compétition nationale, la D3 devenue TDM2. Dans l’équipe pour la saison qui vient, j’ai 8 des 11 joueurs qui ont été formés chez nous. Si on m’oblige à jouer dans cette série exclusivement francophone, je paierai la licence d’une R1 pas d’une D3. Je suis d’accord avec n’importe quelle proposition mais il faut des équipes flamandes et wallonnes. Cela hausse le niveau général", ponctue le président nivellois.

Michel Hecq (RPC Anderlecht) pointe l’aspect financier de la question : "La réalité du terrain, c’est qu’on ne boxe pas financièrement dans la même catégorie que certains clubs néerlandophones. La TDM1 et la TDM2 ont le statut d’amateur mais certains salaires de joueurs du top flamand côtoient parfois les montants de certains pros belges", assène le président bruxellois. "Moi ici, à Anderlecht mais ce doit être aussi le cas au Royal IV et à United Basket Woluwe, on a difficile à attirer des sponsors locaux et nos rentrées niveau public et buvette ne sont pas plantureuses. Heureusement qu’on bénéficie d’un subside régional."