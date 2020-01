Avec cette victoire face au leader (74-97), l’étau se resserre dans le haut du tableau.

Il n’y a pas eu photo dans ce match. Le Royal IV prenait rapidement les commandes de la rencontre après seulement deux minutes de jeu (0-9). En face, les Namurois loupaient cinq offensives consécutives. C’était l’entame de match rêvé pour les Bruxellois en menant déjà 13-27 à l’issue du premier quart. « D’habitude, on joue en man-to-man en défense. Ici, on a voulu surprendre Gembloux avec une défense en zone. Ça a parfaitement fonctionné. On s’est directement mis en confiance, alors qu’eux étaient dans le doute », analysait le coach bruxellois Loïc Van Der Meiren.

Avec un Brigja des grands soirs, auteur de 28 points dont 7 bombes et notamment 5 dans le deuxième quart, les visiteurs survolaient la partie. Il y avait déjà vingt point d’écart au quart d’heure (25-45).

Au retour des vestiaires, les Bruxellois continuaient sur le même rythme, même si Gembloux tentait de revenir dans le coup au mental. Néanmoins, c’était 45-73 à la 25e, puis 51-78 à la demi-heure. « On ne s’attendait pas à un tel écart, surtout qu’on n’était qu’à huit pour ce déplacement. On a été en réussite pendant toute la partie ce qui nous a facilité la tâche », ajoute Van Der Meiren.

Dans le dernier quart, le Royal IV prenait jusqu’à 30 points d’avance (58-88) pour finalement s’imposer 74-97. « On peut dire qu’on est la bête noire des Gembloutois vu qu’on est les seuls à les avoir battus cette saison, deux fois en plus (NdlR: 100-98 à l’aller). Cette victoire permet de resserrer les équipes dans le haut du tableau, même si on ne vise pas le titre. C’est bien pour l’intérêt de la compétition », concluait le coach bruxellois.

La fiche de match

Les quarts: 13-27, 22-31, 16-20, 23-19.

Gembloux: Degimbe 5 (1x3), Seki Kandi 10 (2x3), Cirelli 21 (2x3), Steinier 9 (1x3), Bernard 10, Tshiteya 8, Goffaux 7, Reconnu 4, Mureddu 0.

Royal IV: Brigja 28 (7x3), Bonsenge 12, Akbib 15 (1x3), Bytyci 3, Mukamba 6, Allouchi 13 (1x3), Aarstad 20.