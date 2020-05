Chacune comportera 13 clubs, et non 14.

Les deux séries de TDM2 ont été dévoilées ce mardi après-midi. Chacune comportera 13 clubs et non 14 comme c’était le cas auparavant.

Sans surprise, le BC Ninane ne figure pas dedans puisqu’il a été provisoirement reversé en R1, sa licence ayant été refusée. Il peut cependant encore aller en appel.

Point positif : il y aura de très beaux derbys. Les cinq clubs liégeois (Comblain, Esneux, Pepinster, Spa et Sprimont) se trouvent en série A, tout comme les Namurois de Belgrade et de Gembloux. Pour compléter ce groupe, des clubs anversois et limbourgeois. En série B, on retrouve une majorité de clubs du nord du pays. Mais aussi les clubs du Brabant Wallon et de Bruxelles (Nivelles, Anderlecht, Royal IV et Woluwe) et… Neufchâteau, le seul club du Luxembourg de la division, qui est bien mal loti et qui aura de longs trajets toute la saison !



Les séries



Série A : Antwerp Giants B (Anvers), BBC Geel (Anvers), Basket Willebroek (Anvers), Kangoeroes Mechelen B (Anvers), BasKet Tongeren (Limbourg), Hasselt BT (Limbourg), Casino Spa (Liège), VOO Basket Pepinster (Liège), R.B.C. Esneux (Liège), Mailleux Comblain Bis (Liège), BC Sprimont (Liège), Tautis Namur-Belgrade BC (Namur), Royal Basket Ball Gembloux (Namur).

Série B : BBC Falco Gent (Flandre Orientale), Haantjes-D’Hondt Interieur-Oudenaarde (Flandre Orientale), Koninklijke BBC Oostkamp HSE (Flandre Occidentale), Basket Sijsele (Flandre Occidentale), Kon BC Gistel Oostende Duva Fruit (Flandre Occidentale), Stella Artois Leuven Bears B (Brabant Flamand), Bavi Vilvoorde (Brabant Flamand), GSG Aarschot (Brabant Flamand), Royal Nivelles Basket (Brabant Wallon), United Basket Woluwe (Bruxelles), RPC Anderlecht (Bruxelles), Royal IV Brussels B (Bruxelles), SFS BCCA Neufchâteau (Luxembourg).