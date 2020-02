Une perte pour les basketteurs et basketteuses.

L'ASBL Basketball Belgium a communiqué qu'elle mettait un terme à sa collaboration avec l'entreprise Genius Sports.



Depuis plusieurs années, la société Genius Sports et Basketball Belgium collaboraient pour fournir des statistiques très précises et très utiles des rencontres de Top Division Men 1 et Tom Division Women 1. Mais "LiveStats", c'est à présent de la vieille histoire puisque les deux parties ont décidé de mettre un terme à leur accord.



Une décision survenue à la suit "d'une discussion prolongée sur les droits commerciaux et d'une proposition financière totalement déraisonnable visant à poursuivre l'utilisation de l'application", peut-on lire dans un communiqué de Basketball Belgium. Et pas question d'attendre la fin de la saison puisque ceci à lieu avec effet immédiat.



Il semble donc inutile de se rendre sur l'application à l'issue de ce week-end pour y consulter les chiffres de TDM1 et TDW1.



Basketball Belgium assure cependant être "à la recherche d'alternatives performantes qui pourront être mises en pratique dès la saison prochaine."