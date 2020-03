C'est un casse-tête qui s'annonce pour l'AWBB et les formations. Entre reports et annulations: tout est envisagé.

Les questions fusent de toutes parts dans les clubs et sur les réseaux sociaux. Le terme "annulés" a été utilisé dans certaines communications pour évoquer les futurs matches.

"Les rencontres sont reportées et pas annulées", relate le président de l'AWBB, Jean-Pierre Delchef. Néanmoins, le flou persiste sur l'avenir et l'éventuelle prolongation de la mise à l'arrêt. "On est en train de réaliser l'inventaire des cas dans les différents championnats nationaux, régionaux et provinciaux, poursuit-il. On prendra alors des décisions qui pourraient être différentes."

Autrement dit, en fonction des éventuels futurs reports: