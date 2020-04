L'arrêt de Sainte-Walburge, en R1 dames, profite à Bonnine et au club fleurusien. Et aussi, probablement, au BBC Brainois.

Même lorsqu'il est à l'arrêt, le basket régional et provincial continue à réserver des surprises. Et elle est plutôt excellente pour le CFB Fleurus qui peut fêter une montée. Sa P1 profite de l'arrêt de Sainte-Walburge (R1) et de son remplacement par Bonnine (R2) pour grimper d'un échelon.

Les Fleurusiens auront donc une R1, ambitieuse, et une R2 la saison prochaine.

Cela devrait être le BBC Brainois qui remplacera Fleurus en P1.