Les poules sont connues.

Le tirage au sort de la Coupe de Belgique de basket-ball a eu lieu. Il y aura 12 poules, plus ou moins grandes. Les 9 premières comportent trois équipes, la 10e en compte 5, la 11e, 4, et la dernière, 12.Après ces rencontres de poules, auront lieu les six barrages. Le club qualifié pour les 8e rencontrera un club de la Pro Basketball League.