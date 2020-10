À l’arrêt à l’instar de tout le sport amateur, le basketball francophone propose à ses clubs de se positionner sur la suite de la saison. Si les conditions sanitaires le permettent d’ici plusieurs semaines, le conseil d’administration et les comités provinciaux de l’AWBB laissent le choix à leurs affiliés de reprendre (ou pas) les championnats.

On retiendra du courrier que si la compétition n’a pas commencé les 27 et 28 février 2021, elle sera définitivement arrêtée et le scénario 1 sera d’office appliqué. Ce premier scenario vise l’arrêt définitif de toutes les compétitions de la saison 2020-2021. Une ‘saison blanche’ durant laquelle les clubs sont libres d’organiser des rencontres amicales ou de participer à des rencontres hors classement organisées par les comités provinciaux. La saison 2021-2022 redémarrera avec la même composition des divisions.

Le second scenario vise la reprise de la compétition dès janvier 2021. Différentes formules sont proposées et soumises à l’analyse des clubs qui peuvent se prononcer jusqu’à fin octobre. L'AWBB a également marqué son intention de voir se disputer la Coupe AWBB et la Coupe 3X3.

Affaire à suivre.