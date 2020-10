Basketball: vers un report en janvier ? Sport régional Hadrien Meignant Le stress monte dans le monde de la balle orange. Les championnats de TDM1, TDM2 et régionales pourraient déjà s'arrêter. © Belga

Le président de l'AWBB, Jean-Pierre Delchef, est dans l'expectative. "Lundi après-midi, l'aile flamande a eu une réunion concernant la poursuite ou non des championnats. Nous n'avons encore eu aucun retour concernant leurs discussions. On attend également des informations de la réunion de crise en région bruxelloise de ce matin."



Le ministre bruxellois de la santé, Alain Marin, a en effet annoncé que des mesures plus drastiques qu'au fédéral seraient prises. Les salles de sports pourraient donc voir leur portes se refermer brusquement.



"Et vu le nombre de clubs bruxellois engagés dans les compétitions, cela ne se fera pas sans conséquence globale. J'imagine que les ministres des sports réuniront sous peu les deux ailes du basket pour qu'on puisse se coordonner comme ce fut le cas par le passé." Jean-Pierre Delchef n'émet aucun pronostic quant à l'éventuel report des championnats en janvier. Mais la possibilité est envisagée et soumise à réflexion. "On devrait revoir la formule en vigueur en faisant table rase de ce qui a déjà été disputé."