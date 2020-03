Basket Vlaanderen, l'aile néerlandophone de la fédération belge de basketball, a décidé samedi de ne déclarer aucune équipe championne pour ses séries régionales et provinciales. Basket Vlaanderen avait décidé d'arrêter définitivement ses championnats mardi dernier.

Afin d'être le plus juste possible, l'aile néerlandophone de la fédération, va établir un nouveau classement pour chaque série et ainsi définir les montants et les descendants. La moyenne de points pris par chaque équipe sur les matches déjà joués sera calculée. Cette moyenne sera multipliée par le nombre de matches encore à jouer et ensuite ajoutée au total de points déjà acquis. Ce nouveau total permettra d'établir un nouveau classement qui déterminera les montants et les descendants dans chaque série. Aucune équipe ne sera déclarée championne.

"Dans les séries avec des montants et descendants, toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matches ou ont déjà joué deux fois contre la même équipe. Le conseil d'administration de Basket Vlaanderen est ici confronté à un cas de force majeure et prend donc la responsabilité de manière transparente et claire de déterminer le classement final", a expliqué Basket Vlaanderen dans son communiqué.

Basket Vlaanderen ajoute également que "l'impact sur l'éventuelle acquisition d'une licence pour les compétitions TDM1, TDM2 et TDW1 de Basketball Belgium, les clubs qui ne souhaitent pas poursuivre à un certain niveau, les clubs qui se retirent complètement de toutes les compétitions et/ou les procédures judiciaires en cours seront communiquées dès que possible."