Il faut bien le dire, elle était devenue un peu lente, désuète et requérait même de s'identifier à nouveau lors de chaque connexion chez de nombreux utilisateurs. Depuis quelques jours, plus question de cela. Au contraire, l'app' est devenue plus fluide, plus esthétique, et surtout plus fonctionnelle. "Cette refonte offre aux nombreux amateurs du football belge davantage de convivialité, un look plus accrocheur et une stabilité accrue sur le plan technique", explique Manu Leroy, Directeur Marketing & Communication de l’URBSFA.

Fini le célèbre fond rouge, place désormais au blanc.

Nouveautés