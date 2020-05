Ce mercredi 13 mai, le CNS a autorisé une reprise des entraînements des sports en plein air. Mais la plupart des clubs ont déjà répondu que tout était terminé pour cette saison.

Le Conseil National de Sécurité a indiqué toutes les règles à respecter : groupe de maximum 20 personnes, un entraîneur, distances… Directement, la majorité des clubs de football amateurs ont décidé que leurs joueurs ne retrouveraient plus le chemin des terrains cette saison.

Il y a bien entendu la raison sportive : la saison est terminée. Reprendre des entraînements sans objectif précis n’a que très peu d’intérêt. La sécurité est également un élément évoqué dans presque tous les clubs, qui estiment que le risque est encore trop important et qu’il faut donc rester prudent. Le football est loin d’être la priorité dans le contexte actuel, bien que ça manque aux jeunes et moins jeunes chez qui s’était devenu une routine.

Enfin, l’aspect économique joue également un rôle très important mais le sujet reste tabou et beaucoup préfèrent ne pas l’évoquer. Interrogé, un club de la province de Liège sort tout de même du silence. "C’est évident qu’il y a l’aspect santé qui est très important. Mais, même si l’on pouvait s’entraîner sans souci, comment allions-nous payer les formateurs chez les jeunes et les joueurs des équipes premières ?"



Car, aujourd’hui plus que jamais, l’argent est un élément majeur dans le monde du ballon rond. "Nous n’avons aucune rentrée depuis plusieurs mois, c’est inconcevable. S’entrainer, ça engendre des frais beaucoup trop importants. Il n’y a que dans les clubs professionnels qu’une reprise est compréhensible car il y a un vrai aspect physique derrière", conclut-il.

Il est certain qu’à l’heure actuelle, les clubs amateurs ne peuvent se permettre de faire des folies s’ils veulent tenter de conserver un minimum de stabilité. Mais d'un autre côté, ils feront tout pour ne pas devoir rembourser (une partie de) la cotisation annuelle.