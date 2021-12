Le Codeco du 22 décembre était un véritable coup de massue pour le football amateur notamment.

Suite à l'interdiction du public autour du terrain, les questions des clubs étaient nombreuses. L'une d'entre elles était de savoir ce que feraient les parents le temps de l'entraînement ou du match de leur enfant.



Dans les textes publiés officiellement en cette fin de semaine, on découvre avec surprise que deux personnes de plus de 18 ans sont autorisées à assister à l'entraînement ou au match d'un mineur. "La présence de public est interdite lors des compétitions sportives et entrainements sportifs professionnels et non-professionnels, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



Chaque participant jusqu'à l'âge de dix-sept ans accomplis et chaque participant ayant besoin d'une assistance peut être accompagné par deux personnes majeures", peut-on lire.Une bien bonne nouvelle tant pour les clubs, que pour les parents et leurs gamins.