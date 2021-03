Suite à une interpellation du ministre André Antoine à Valérie Glatigny, ministre des Sports, il était ressorti que les clubs ACFF labellisés ne recevraient pas le montant promis pour la saison 2019-2020 Une annonce qui avait fait beaucoup de bruit chez les dirigeants de club s en début de semaine.Ce jeudi, la ministre Glatigny a soulagé tout le monde via un communiqué, en annonçant que l'argent serait finalement versé aux 378 clubs concernés, sans évoquer la saison en cours.

"Je travaille par ailleurs actuellement sur l’extension du soutien à la formation et la détection des jeunes talents au bénéfice cette fois-ci de l’ensemble des disciplines sportives, y compris le football, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il serait difficilement compréhensible pour nos affiliés de favoriser une discipline plutôt qu’une autre", peut-on lire.



On parle d'une somme avoisinant les 1,2 million d'euros qui, sans aucun doute, va faire le plus grand bien aux clubs.