C’est via une brève communication sur sa page Facebook que la Régie Communale Autonome des Sports de Nivelles a annoncé la nouvelle. Le dossier introduit à l’initiative de la Régie communale, en collaboration avec le RCABW, a été accepté par le Gouvernement wallon, au plus grand bonheur du président du club, Noël Levêque. "C’est une nouvelle fantastique qui va permettre au sport de ressortir grandi. Je suis forcément content pour le club du RCABW mais c’est un beau message en général", explique l’homme fort du club d’athlétisme brabançon wallon qui devrait voir la transformation du club durant l’année 2023.

Les infrastructures actuelles se dégradant de plus en plus, il était important de pouvoir faire peau neuve et de se remettre à niveau d’un point de vue matériel. "Les infrastructures sont endommagées et le synthétique devait de toute manière être remplacé. Grâce à ce subside on va pouvoir apporter de gros changements. On va pouvoir optimiser les conditions de travail de nos athlètes et c’est le plus important".

Ce qui va changer

Le subside de 1,3 millions d’euros va permettre un relifting quasi total. Des tribunes aux installations sportives. On ne parle donc pas uniquement de la piste qui va pouvoir passer de six à huit couloirs grâce aux futurs aménagements. "Concernant la piste à huit couloirs, c’est un grand soulagement. Elle était abimée et nous sommes, par moments, trop nombreux à travailler dessus. On va donc pouvoir répartir plus facilement les athlètes sur la piste. On gagne 33% d’espace en plus. Les conditions d’entraînement seront donc plus favorables. Et puis, autre raison de ce soulagement, est que l’on pourra accueillir de plus grosses compétitions comme les Championnats de Belgique par exemple (NdlR : On ne fait pas de championnats de Belgique sur une piste à six couloirs). C’est une ambition de pouvoir organiser cela. Peut-être pas ceux avec les catégories confondues mais pour les jeunes ce serait fabuleux."

Ce sera tout le stade de la Dodaine qui profitera de ce coup de jeune. La seule chose à laquelle on ne touchera pas est la tribune actuelle. "Il y a juste les gradins de chaque côté de cette tribune qui seront modernisés", précise Noël Levêque. "Je vais essayer de tout résumer mais il y aura : deux tours de chronométrage électronique (NdlR : la piste sera conçue pour courir dans les deux sens en cas de vent). Il y aura aussi de nouveaux bâtiments pour le rangement du matériel qui seront construits. Un passage à l’entrée sera conçu pour nos handisportifs. Ce sera très important de bénéficier de ce passage car notre section handisport prend de l’ampleur. On prévoira aussi des emplacements pour plusieurs sautoirs disposés de manière parallèle. On pourra donc choisir le côté du saut en fonction du vent que ce soit à la hauteur, au saut en longueur ou au triple saut", justifie le président.

Dans le viseur : les JO 2024

L’un des objectifs principaux de ce financement est de pouvoir aider les athlètes wallons et étrangers pour leur préparation aux JO 2024, à Paris. Le but étant de fournir des outils de qualité pour performer dans la plus belle des compétitions. "Nous aurons des installations à la pointe qui pourront servir à nos talents belges ou même les délégations étrangères souhaitant organiser un stage en Belgique avant Paris 2024. C’est donc important que ces travaux soient terminés avant l’année des prochains Jeux."

De très bonnes nouvelles en perspective donc pour le sport régional qui pourra favoriser le travail des athlètes locaux et l’éclosion de nouveaux talents…