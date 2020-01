Ce pompier-kiné de 41 ans, amateur de défis sportifs fous, a monté 95 fois la Tour des Finances durant 24h entre mardi 8h et ce mercredi 8h

Le Chastrois de 41 ans a bouclé son défi ce mercredi à 8h. "Je suis ravi d’avoir terminé", nous livrait-il à chaud après l’effort au dessus de la Tour des Finances à Bruxelles

Il est 7h30, ce mercredi matin. Alain, son collègue pompier, et Vincent, un ami de son village de Blanmont (Chastre), accompagnent Jérôme Thiry dans son ultime ascension. Plus que 600 marches et le Chastrois bouclera 24h de grimpette de 29 étages que composent la Tour des Finances, près de la place Rogier à Bruxelles.

La 95e montée aura donc été la dernière, la fatigue et un estomac barbouillé ayant empêché l'athlète d’atteindre son objectif de 100 à 110.

© Thiéry



"Mais ce n’est pas le plus important. Je suis ravi d'avoir terminé", confiait-il, un brin épuisé. "Au début, j’étais à cinq montées de l’heure. Vers la fin, ce n’était plus que trois. De 00h à 2h, c’était assez difficile car j’étais tout seul. "Sinon, la plupart du temps, des collègues, des amis et ma famille étaient là pour me soutenir. Mes enfants et ma femme ont notamment fait quelques montées. Merci à tout le monde."

Jérôme Thiry, qui a déjà traversé la Manche en nageant, bouclé un triple Ironman ou encore la Diagonale des Fous, a avalé quelque 10.000 mètres de dénivelé positif au coeur de Bruxelles en l'espace de 24 heures. Il descendait par contre en ascenseur.

© Thiéry

Cet événement insolite était organisé dans le cadre de Viva For Life, l’action de la RTBF, à laquelle les 2045€ provisoires (sur 2000 espérés alors qu’il reste 14 jours de collecte de dons) seront reversés.