Après 2019 et le mythique "Enduroman", où il a été contraint à l’abandon parce qu’à la fin de sa traversée de la Manche, il était repoussé au large de la côte française par la marée, puis 2020 et son épreuve "Tenacity", sur les mêmes distances (144 km à pied, 33 km à la nage, 290 km à vélo), qu’il a bouclée en 61 h 30, Arnaud de Meester s’est relancé un fameux défi : les 1 000 km de Belgique !

Cette fois, pas de natation ou de course à pied. Uniquement du vélo. De Knokke à Knokke en passant par Arlon, mais en longeant nos frontières avec la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. Une épreuve qui devait lui servir de préparation à un autre challenge, plus fou encore : la "Scandibérique", à savoir relier la Norvège à l’Espagne en roulant 5.000 km. Mais, avec la crise sanitaire, le Bruxellois risque de devoir reporter ce projet, dont le départ était prévu le 26 mai.