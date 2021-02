Patricia et Marcel Denis ont dévoilé le calendrier 2021 et annoncent les principaux changements de la saison.

Assurément, la version 2021 du Challenge du Brabant wallon va subir une profonde refonte dans sa gestion, crise sanitaire oblige…

Patricia et Marcel Denis ont confirmé l’information en dévoilant les 14 lieux retenus et en évoquant les modifications. "Nous allons passé au chronométrage électronique pour répondre aux exigences actuelles qui ne permettent plus les contacts. Les pré-inscriptions seront obligatoires, il ne sera plus possible de s’inscrire sur place, ni d’y retirer son dossard. Des points de retraits seront proposés aux participants pour ventiler cette procédure."

Les participants verront le prix d’inscription augmenter à 8 euros pour faire face à ces nouveaux frais, ce qui reste un montant plus que raisonnable.

Autre information communiquée, pour garantir une remise des prix finale, il sera nécessaire qu’au minimum dix épreuves soient organisées.

Des départs par vagues sont également envisagés par les organisateurs du challenge, afin d’éviter les trop grands rassemblements.

A noter que les épreuves qui ont généralement lieu en début d’année (Nivelles, La Hulpe et Lillois) ne pourront se tenir en fin de saison, car pour diverses raisons, un report n’est pas possible.

24 avril: Hamme-Mille

2 mai: Wauthier-Braine

8 mai: Gastuche

13 mai: Bierges

22 mai: Céroux-Mousty

5 juin: Hèze

12 juin: Ottignies

19 juin: Baisy-Thy

3 juillet: Oisquercq

21 août: Nil-Saint-Vincent

4 septembre: Sart-Risbart

11 septembre: Vieusart

18 septembre: Sombreffe

A déterminer: Orp-Jauche

Légende; Le Challenge du BW devrait reprendre le 24 avril. Crédit photo. Laurent Saublens