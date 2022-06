Christophe Kinet : "Jodoigne est sur de bons rails"

Lundi soir, Christophe Kinet a convoqué une réunion d'urgence avec le comité de Jodoigne. Contacté par Dison pour reprendre l'équipe qui vient d'être promue en D2 ACFF, le coach a voulu faire les choses dans les règles. "Ce n'est pas compliqué. Jodoigne n'aurait pas voulu que je quitte le club, je ne m'engageais pas à Dison. Mais on a pu échanger nos points de vue pour décider de se quitter de commun accord. Maintenant, quand je me suis engagé à Jodoigne il y a deux ans, il était convenu que je puisse partir en cas de proposition d'un club d'un échelon supérieur, ce qui est le cas de Dison qui s'est présenté avec un projet bien ficelé et que je devrai stabiliser en D2, voir plus."

Fidèle à sa bonne réputation, Jodoigne a respecté ses engagements en respectant la décision de son entraîneur. "La situation est compliquée et vraiment pas facile car je m'étais attaché à Jodoigne. Humainement, il n'y avait pas une personne au club avec laquelle je ne m'entendais pas. Le club m'a toujours mis dans les meilleures conditions possibles et je pense qu'on a fait du bon travail. Sportivement, l'objectif de stabiliser le club en nationale est atteint avec de bons petits bonus comme notre parcours en Coupe de Belgique la saison dernière."

Christophe Kinet, qui avait succédé à Fabrice Silvagni, peut quitter Jodoigne "le cœur lourd" mais avec le sentiment du devoir accompli. "Je pense que mon successeur aura à sa disposition un groupe bien équilibré car du bon boulot a été effectué au niveau du recrutement. Avec Olivier Lallemand qui m'avait contacté pour rejoindre Jodoigne, j'ai eu la chance de travailler avec un gars extraordinaire et dévoué. Berti et tous les autres aussi. Le club atteindra ses objectifs, avec ou sans moi. Jodoigne est sur de bons rails. Le titre ? Il faut rester réaliste car il y aura de gros bras dans la série mais tout dépendra de la dynamique de l'équipe."