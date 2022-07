Fans du Tour, les Tubiziens attendent leur Critérium BW

Le Tour de France, qui bat son plein, fait pétiller les yeux des citoyens de Tubize. En effet, ils attendent avec impatience le Critérium du BW SD Worx qui se tiendra le dimanche 28 août dans les rues de la cité du Betchard. Cela marquera le grand retour d'une course professionnelle à 100 % dans une province qui aime le vélo mais qui n'accueille malheureusement plus beaucoup (pas assez) de courses pros.

S'il en est un qui piaffe aussi, c'est l'échevin des sports Walter Baseggio. "Tout le monde est sur le pont pour ce moment, dit-il. Quand je croise des Tubiziens dans la rue, ils sont tous dingues du Tour de France et attendent ce nouveau rendez-vous. La commune fournit les infrastructures et les forces de police. Nous voulons faire de ce jour la fête du vélo, notamment en organisant des activités pour les jeunes."

Si le plateau n’est pas encore connu (certains beaux noms devraient être dévoilés sous peu…), il ne pourra être que de qualité. Il se murmure même que Philippe Gilbert pourrait y disputer l’une des dernières courses de sa carrière. Les coureurs déçus de ne pas avoir été retenus pour le Tour d’Espagne pourraient faire partie du peloton, notamment ceux qui participent, le lendemain, au Benelux Tour au départ des Pays-Bas.

Ce sera l’événement sportif de la fin de l’été dans le Brabant wallon. Avec une course féminine dans la matinée suivie du Critérium pro sur un parcours d’environ 150 kilomètres pour une boucle d’une petite dizaine de bornes. L’occasion de voir et revoir passer les coureurs tout au long de la journée. Tant pour les fans que les VIP, des parkings en suffisance ont été prévus. Il n’y a plus qu’à décompter les jours, préparer son endroit idéal et prier pour que le soleil brille le 28 août sur Tubize.