Un tirage difficile pour les Castors en EuroCup: "On aura deux mois pour se préparer"

Deux équipes espagnoles et un qualifié au menu européen des Castors.

Assurées d’éviter Venise, Flammes Carolo, Lyon, Villeneuve ou Gérone au tirage au sort qui s’est disputé ce vendredi midi à Munich (Allemagne), les Castors Braine n’ont pas été vernies par le sort lors de la grande loterie européenne.

"J'aurais préféré être à la place de Namur",observe en rigolant le coach Fred Dusart. Versées avec Fribourg (Suisse), Benfica (Portugal) et les Luxembourgeoises de T71 Dudelange, les Namuroises ont hérité d'une poule plus accessible.

Braine aura plus de mal à s'extirper : "On va retrouver deux de nos anciennes meneuses avec Mariona Ortiz à Saragosse et Elise Ramette à Cadi La Seu. Saragosse, c'est une équipe pas encore tout à fait constituée mais qui est d'un calibre financier supérieur à la nôtre. Cadi La Seu, ce sera tout sauf un cadeau. L'équipe a terminé quatrième derrière Gérone, Valence et Salamanque." Le troisième sera issu d'un barrage opposant les Luxembourgeoises de Grengewald à l'équipe portugaise de Sportiva Agoris Hôtel. "Ce devrait être l'équipe portugaise qui sera notre adversaire. Il faut s'attendre à un basket dynamique et physique",convient le coach brabançon.

Un mentor qui résume : "Mon avis du moment est un peu basique. Ce sera tout sauf évident mais il est compliqué de pronostiquer quoi que ce soit car d'une part, les rosters ne sont pas encore complets et d'autre part, en ce qui nous concerne, je ne connais pas mon équipe et je ne sais pas ce qu'elle sera capable de donner. On commence la préparation début septembre, on aura deux mois devant nous. C'est l'un des effets positifs de la World Cup."

Courtrai Spurs (face à Sassari, Italie) et les Phantoms Boom (face à Gernika, Espagne) devront passer par deux matchs de qualification pour espérer intégrer les poules de l’EuroCup. Matchs les première et deuxième semaines d’octobre.

En raison de la Coupe du Monde qui se disputera en Australie du 22 septembre au 1er octobre (World Cup à laquelle les Cats participent), le championnet belge de la Top Division Women 1 reprendra ses droits le 15 octobre. L’EuroCup débutera le 26 octobre pour les Castors.