La dernière course de Daniel Louagie, Monsieur Challenge Brabant wallon

Daniel Louagie est décédé en ce début de semaine, à l'âge de 78 ans.

Passionné de course à pied, il a vécu durant 25 ans pour le Challenge du Brabant wallon, dont il a quitté la présidence après un bail de 23 ans à la fin de l'année 2009. Avec Freddy Van Pee, il fut l'un des fondateurs historiques de ce challenge qui draine encore aujourd'hui les coureurs par milliers tout au long de la saison.

Voici quelques années, on l'avait encore croisé sur "son" jogging, à Baisy-Thy, son village de coeur et là où il a initié le populaire et redouté tour Godefroid de Bouillon, manche du Challenge BW. "Je participe encore de temps à autre au jogging court. Je le fais sans esprit de compétition et simplement pour garder une certaine forme", avait-il confié. "Je continuerai à le faire tant que ma santé me le permettra."