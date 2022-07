Ljuba Drljaca, l'assistante coach des Castors Braine, s'en va. Le successeur déjà connu

Après deux saisons en tant qu'assitante coach à Braine, Ljuba Drljaca a décidé de s'en aller. Elle quitte la Belgique et file ver l'Euroleague. "Nous la remercions pour tout ce qu'elle a apporté aux Castors", indique le club dans un communiqué.



Les Castors n'ont pas tardé à trouver son successeur. Il s'agit de Gerrit Driessens (40 ans), un personnage bien connu du basket-ball belge de haut niveau. "Gerrit a travaillé 10 ans au Kangoeroes Basket, d'abord Willebroek et ensuite à Malines. Il était assistant coach, avant de devenir coach principal les six dernières années. La saison passée, Gerrit coachait le club de Laarne. Il travaille aussi comme coach au Topsportschool de BasketVlaanderen depuis un an, où il entraine les jeunes talents. Il est également éducateur au Trainersschool de SportVlaanderen. Assistant coach des Young Cats U16 depuis 3 ans, il épaule cet été Laurent François (notre coach R2) chez les Young Cats U18. Elu coach de l'année en 2017 après une finale de play-offs perdue avec Kangoeroes (face à Braine), il possède le diplôme de coach Fiba. Nous lui souhaitons chaleureusement la bienvenue dans la famille des Castors."