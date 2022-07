Le semi de Nivelles de retour 18 septembre : "Notre socle de coureurs est toujours là"

La course la plus populaire du Brabant wallon, qui avait attiré près de 4000 participants lors de sa dernière édition en 2019, revient après deux années d’absence.

Le semi-marathon de Nivelles fera son retour le dimanche 18 septembre en matinée. Une 8e édition synonyme de renaissance pour un événement qui, à l'exception d'un format virtuel en 2019, a fait l'impasse durant deux ans, contexte Covid oblige. Avec au programme un 5, un 12 et un 21 km, en plus des courses enfants, sur des tracés inchangés, l'événement running le plus populaire du Brabant wallon reste dans la ligne de conduite de ce qui a fait son succès ces dernières années : une ambiance à la fois familiale et conviviale couplée à une bonne ambiance sur et après la course. Une formule qui avait permis au semi-marathon d'attirer près de 4000 participants au total de ses distances en 2019.

A moins de deux mois de l’événement, nous avons fait le point avec Philippe Gysens, créateur et organisateur du semi-marathon de Nivelles.

Pendant ces deux dernières années, vous avez craint pour la survie du semi-marathon de Nivelles ?

"Non, mais on n’a pas eu le choix que d'opter pour ces annulations. En 2020, tout était à l’arrêt. L’édition virtuelle, qui a bien fonctionné, était la seule alternative possible. En 2021, il y avait encore trop d’incertitudes au début du printemps, au moment où nous devions engager des frais, pour nous lancer. En tant qu’organisation "amateur", nous avons fait le choix de la prudence, même si d’autres épreuves comme les 20 Km de Bruxelles ont finalement pu avoir lieu en septembre 2021. Mais aujourd’hui, c’est reparti. L’engouement s’est directement manifesté lors de l’ouverture des inscriptions et on sent que les coureurs ne nous ont pas oubliés."

Beaucoup de courses peinent à attirer du monde et la pratique de la course à pied à évoluer depuis 2019. Nivelles peut-il échapper à ce constat ?

"Nous avons un positionnement particulier qui, je pense, peut faire la différence. Si beaucoup de petites organisations peinent, d’autres, plus importantes, parviennent encore à tirer leur épingle du jeu. Je pense que nous pouvons faire partie de celles-là. D’autant que nous nous sommes construits sur une solide base locale. Il y a beaucoup de participants de la région qui ne font qu’une course par an, et c’est le semi de Nivelles. Notre socle de coureurs, j’en suis persuadé, nous est resté fidèle. Peut-être que nous aurons un peu moins de monde qu’en 2019, mais c’était un succès inespéré."

Vous vous attendiez, à vos débuts en 2013, à une telle success story ?

"Nous avions directement eu 1700 participants, là où on en espérait 1000. Et en 2019, il y en a eu près de 3900 ! On était parti du constat qu’il y avait un manque à Nivelles pour une épreuve de ce type, à la fin de l’été. On a voulu faire un beau moment de rencontre, convivial. Mais jamais on n’aurait imaginé atteindre de tels chiffres."

Vous avez dû vous adapter aux nouvelles pratiques pour l’édition 2022 ?

"Non, car on proposait déjà un 5 km marche par le passé, qui fonctionnait déjà bien, notamment auprès de notre public venu des entreprises. On a décidé de garder tout ce qui a fait notre succès. Nous sommes déjà tellement contents de pouvoir proposer à nouveau cet événement…"

Le parcours du semi-marathon de Nivelles

©DR

Le semi-marathon de Nivelles en bref