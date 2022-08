Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Kouamé et Lufimbu officialisés à Rebecq Rebecq enregistre deux nouvelles arrivées au sein de son noyau. L’une dans le secteur défensif avec Kouamé, l’autre pour l’attaque avec Lufimbu. Adrien Stouffs ©Eda

Assez calme depuis le début de la période des transferts au niveau des arrivées, la RUS Rebecquoise vient d'enregistrer de nouvelles recrues, même si finalement elles ne sont pas si nouvelles que cela. En effet, Valentin Kouamé et Ricci Lufimbu avaient déjà intégré le noyau depuis plusieurs semaines, mais tardaient à être affiliés et donc sélectionnables.



Dans le chef de Valentin Kouamé, cela fait quasiment un an que ce dernier s'entraîne avec le groupe de Luigi Nasca. Mais pour cet ancien professionnel, notamment passé par le Luxembourg et le club de la Jeunesse Esch, avec lequel il a connu la Ligue des Champions, ce sont des soucis administratifs qui l'ont tenu éloigné des terrains. Passé par les Francs Borains avant de mettre le cap sur le Luxembourg, ce milieu défensif de 32 ans est prêt à apporter toute son expérience et son impact physique dans l'entrejeu rebecquois, et...