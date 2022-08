Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Perwez en route pour une nouvelle performance en Coupe de Belgique? Montignies B, Ciney et Tirlemont sont déjà passés à la trappe ! Les Brabançons wallons créeront-ils un nouvel exploit face à Meux ? Jérôme Borremans ©EdA

Jamais deux sans trois pour le FC Perwez ? Après avoir éliminé une D3 au second tour (Ciney) et s'être payé le luxe de croquer une Nationale 1 (Tirlemont) la semaine dernière, les Rouge et Blanc feront-ils tomber la D2 de Meux ce soir pour ajouter une troisième grosse cylindrée à leur impressionnant tableau de chasse ? Auteur de trois buts en trois matchs dans cette Coupe de Belgique,...