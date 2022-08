Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Mbolo est déjà de retour à Jodoigne Jeremy Mbolo ne quittera finalement pas Jodoigne. Le joueur est revenu au club. Sébastien Braun ©EDA

Jeremy Mbolo et Jordan Fotso avaient décidé de quitter Jodoigne en cours de préparation. L'herbe n'est manifestement pas plus verte ailleurs puisque les deux joueurs sont déjà de retour. "C'est une bonne chose pour le groupe et on est contents de les retrouver" , se contente de préciser Jérôme Terwagne, un coach...