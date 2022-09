Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon Lionel Taminiaux a terminé la Vuelta en beauté dans "une ambiance incroyable" Avec une huitième place dans le dernier sprint à Madrid, le Jodoignois a bouclé son tout premier grand Tour de la plus belle des façons. Laurent Saublens ©PHOTONEWS

La Vuelta s'est donc terminée ce dimanche soir. Pour Lionel Taminiaux, cette première expérience lui laissera de nombreux souvenirs. Mais surtout, le coureur Alpecin Deceuninck se sent bien malgré les trois semaines éprouvantes, et aspire à une fin de saison où il compte récolter les fruits de ses efforts. "Forcément, ce dimanche soir, avec l'équipe, c'est le moment de décompresser, manger ensemble et boire...