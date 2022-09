Le padel pour recréer du lien social dans les entreprises

Lancée en 2021, la Padel Business League fait un carton en France. 15 étapes organisées dans toute la France, près de 100 entreprises et 500 matchs de padel. Et bonne nouvelle, ce tournoi interentreprises de padel débarque pour la première fois en Belgique, le mercredi 21 septembre, dans les installations de l'Argayon à Nivelles. "Pour cette deuxième édition de la Padel Business League, nous aurons plus d'étapes, plus d'entreprises et nous serons présents au Luxembourg et en Belgique avec une étape organisée à Nivelles et une à Liège", précise Michael Kuzaj, fondateur du projet.

Le but de la Padel Business League est simple. "L'objectif est de recréer du lien entre les collaborateurs dans les entreprises, surtout après la période Covid et l'essor du télétravail. On le sait, cette période a isolé les gens, les relations au travail ont été affectées et le padel permet de recréer ce lien social au travers d'une activité ludique et accessible à tout le monde."

L'organisation d'une manche à l'Argayon s'est imposée naturellement. "Je savais que c'était un gros club de padel en Belgique, j'ai contacté Xavier Daufresne et le feeling est directement bien passé. Le club est très dynamique et j'ai été agréablement surpris par le succès de cette organisation à Nivelles. Nous avions tablé sur dix entreprises, il y en aura finalement 16."

Les entreprises s'affronteront dans une sorte de championnat pendant dix semaines. "Les rencontres ont lieu en soirée, les entreprises, regroupées dans des groupes en fonction de leur niveau, s'affrontent sous forme de matchs aller-retour. Au bout des dix semaines, le premier de chaque groupe est qualifié pour la Master Business League programmée en mars 2023 à Lyon."