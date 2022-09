Accueil Sports Sport régional Brabant Wallon RULO ou Perwez, qui sera leader ? Alex Relecom a rejoint Lasne cet été. Il attend ses anciens équipiers avec impatience. Jérôme Borremans Le Lasnois Valentin Laklia (ici en jaune) est en tête du classement des buteurs. ©EDA

Lasne-Ohain qui reçoit Perwez, c’est LE derby de ce week-end ! Avant même qu’elle soit jouée, cette rencontre est déjà particulière. Après lecture de la recette, on s’imagine que la sauce sera encore plus relevée qu’attendue vu les nombreux piments qu’on peut d’ores et déjà incorporer. C’est un match au sommet entre le leader lasnois et son dauphin perwézien....